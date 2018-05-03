EKONOMİ – ABD’de iş gücü verimi ilk çeyrekte yüzde 0.7 arttı, beklenti yüzde 0.9
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EKONOMİ – ABD’de iş gücü verimi ilk çeyrekte yüzde 0.7 arttı, beklenti yüzde 0.9
03 Mayıs 2018 Perşembe 15:37
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