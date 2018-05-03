EKONOMİ - Beklenenden yüksek gelen enflasyon verisi sonrası euro 5.0709 liraya kadar çıktı
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EKONOMİ - Beklenenden yüksek gelen enflasyon verisi sonrası euro 5.0709 liraya kadar çıktı
03 Mayıs 2018 Perşembe 10:21
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