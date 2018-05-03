EKONOMİ - Beklenenden yüksek enflasyon verisi sonrası dolar 4.2310 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı
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EKONOMİ - Beklenenden yüksek enflasyon verisi sonrası dolar 4.2310 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı
03 Mayıs 2018 Perşembe 10:20
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