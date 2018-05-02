EKONOMİ - İtalya İmalat PMI Nisan’da 53.5’e geriledi
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EKONOMİ - İtalya İmalat PMI Nisan’da 53.5’e geriledi
02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:01
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