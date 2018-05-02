EKONOMİ - İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Nisan’da 49.2 düzeyine düşerek, İstanbul imalat sektöründe faaliyet koşullarının hafif zorlaştığına işaret etti
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EKONOMİ - İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Nisan’da 49.2 düzeyine düşerek, İstanbul imalat sektöründe faaliyet koşullarının hafif zorlaştığına işaret etti
02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:04
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