EKONOMİ - İnşaat maliyetleri Şubat'ta aylık yüzde 1.16, yıllık yüzde 17.2 arttı
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EKONOMİ - İnşaat maliyetleri Şubat'ta aylık yüzde 1.16, yıllık yüzde 17.2 arttı
27 Nisan 2018 Cuma 10:02
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