EKONOMİ - Borsa İstanbul Endeksi Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında yüzde 2.84 düşüşle 107 bin puanın da altına inerek 106 bin 961 puana geriledi
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EKONOMİ - Borsa İstanbul Endeksi Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında yüzde 2.84 düşüşle 107 bin puanın da altına inerek 106 bin 961 puana geriledi
25 Nisan 2018 Çarşamba 17:21
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