EKONOMİ - Erken seçim kararıyla düşen euro yeniden 5.0 liraya çıktı
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EKONOMİ - Erken seçim kararıyla düşen euro yeniden 5.0 liraya çıktı
19 Nisan 2018 Perşembe 10:47
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