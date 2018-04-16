EKONOMİ - Sanayi üretimi yıllık yüzde 9.9 arttı, aylık yüzde 0.2 azaldı
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EKONOMİ - Sanayi üretimi yıllık yüzde 9.9 arttı, aylık yüzde 0.2 azaldı
16 Nisan 2018 Pazartesi 10:02
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