DÜZELTME - (4.1738 ibaresi 4.1938 olarak düzeltilmiştir)
EKONOMİ - Dolar 4.19 lirayı da aşarak 4.1938 liralık yeni tarihi rekor düzeye tırmandı
DÜZELTME - (4.1738 ibaresi 4.1938 olarak düzeltilmiştir) EKONOMİ - Dolar 4.19 lirayı da aşarak 4.1938 liralık yeni tarihi rekor düzeye tırmandı
11 Nisan 2018 Çarşamba 14:50
DÜZELTME - (4.1738 ibaresi 4.1938 olarak düzeltilmiştir)
EKONOMİ - Dolar 4.19 lirayı da aşarak 4.1938 liralık yeni tarihi rekor düzeye tırmandı
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