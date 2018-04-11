EKONOMİ - Euro 5.13 lirayı da aşarak 5.1366 lira ile yeni rekor düzeye çıktı, dolar 4.1483 lira ile yeni rekorda
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EKONOMİ - Euro 5.13 lirayı da aşarak 5.1366 lira ile yeni rekor düzeye çıktı, dolar 4.1483 lira ile yeni rekorda
11 Nisan 2018 Çarşamba 09:58
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