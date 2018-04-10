EKONOMİ - ABD'de Üretici Fiyat Endeksi Mart'ta yüzde 0.3 arttı, beklenti yüzde 0.1 artmasıydı
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EKONOMİ - ABD'de Üretici Fiyat Endeksi Mart'ta yüzde 0.3 arttı, beklenti yüzde 0.1 artmasıydı
10 Nisan 2018 Salı 15:32
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