Flash....!!!!!

EKONOMİ - Euroda artış sürüyor; öğleden önce tarihinde ilk kez 5.0 lirayı aşan Avrupa para birimi 5.0127 liraya tırmandı
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EKONOMİ - Euroda artış sürüyor; öğleden önce tarihinde ilk kez 5.0 lirayı aşan Avrupa para birimi 5.0127 liraya tırmandı
09 Nisan 2018 Pazartesi 17:21
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