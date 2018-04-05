Flash....!!!!!

EKONOMİ - Dolar 4.0342 lira ile tarihi rekor düzeye yakın, euro 4.95 lirayı aştı
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EKONOMİ - Dolar 4.0342 lira ile tarihi rekor düzeye yakın, euro 4.95 lirayı aştı
05 Nisan 2018 Perşembe 11:41
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