Flash....!!!!!

EKONOMİ - Üretici fiyatları Mart'ta yüzde 1.54 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 14.28
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EKONOMİ - Üretici fiyatları Mart'ta yüzde 1.54 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 14.28
03 Nisan 2018 Salı 10:01
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