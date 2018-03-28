Flash....!!!!!

EKONOMİ - Dolar yeniden 4.0 lirayı, euro 4.95 lirayı aştı
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EKONOMİ - Dolar yeniden 4.0 lirayı, euro 4.95 lirayı aştı
28 Mart 2018 Çarşamba 10:29
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