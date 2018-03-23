Flash....!!!!!

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EKONOMİ - Şimşek : Türkiye Avrupa'da değil iddiasına yanıt Trakya nüfusudur; 11 milyon. Birçok AB ülkesinden daha büyük. Yani fiziki olarak tartışmasında bile net Avrupa'nın bir parçasıyız

23 Mart 2018 Cuma 09:48