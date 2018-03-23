Flash....!!!!!

EKONOMİ - Şimşek: Şu anda şartlar elverişli henüz yağmur yok; şirketlerinizi halka açın. Biz ne gerekiyorsa her türlü desteği vereceğiz; çünkü, amacımız tabana yayılmış bir sermaye ile bu işi götürmek
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EKONOMİ - Şimşek: Şu anda şartlar elverişli henüz yağmur yok; şirketlerinizi halka açın. Biz ne gerekiyorsa her türlü desteği vereceğiz; çünkü, amacımız tabana yayılmış bir sermaye ile bu işi götürmek
23 Mart 2018 Cuma 09:35
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