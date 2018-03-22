Flash....!!!!!

EKONOMİ - Fed faiz artışının ardından dolar 3.92 lirayı, euro 4.84 lirayı aştı
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EKONOMİ - Fed faiz artışının ardından dolar 3.92 lirayı, euro 4.84 lirayı aştı
22 Mart 2018 Perşembe 12:48
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