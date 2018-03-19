Flash....!!!!!

EKONOMİ - Euro 4.8406 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı
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EKONOMİ - Euro 4.8406 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı
19 Mart 2018 Pazartesi 11:22
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