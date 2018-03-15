Flash....!!!!!

EKONOMİ - Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerle dolar 3.90 lirayı aştı
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EKONOMİ - Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerle dolar 3.90 lirayı aştı
15 Mart 2018 Perşembe 16:04
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