Flash....!!!!!!

EKONOMİ - Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyonu beklendiği gibi yüzde 0.2 olarak açıklandı. Verinin açıklanmasının ardından dolar 3.8625 liraya geriledi.
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EKONOMİ - Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyonu beklendiği gibi yüzde 0.2 olarak açıklandı. Verinin açıklanmasının ardından dolar 3.8625 liraya geriledi.
13 Mart 2018 Salı 15:36
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