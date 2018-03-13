Flash....!!!!!!

EKONOMİ - Euro 4.7749 lirayla yeni tarihi rekor düzeyde; dolar 3.8717 liraya çıktı
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EKONOMİ - Euro 4.7749 lirayla yeni tarihi rekor düzeyde; dolar 3.8717 liraya çıktı
13 Mart 2018 Salı 13:11
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