Flash....!!!!!

EKONOMİ - MB : Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir
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EKONOMİ - MB : Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir
07 Mart 2018 Çarşamba 14:01
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