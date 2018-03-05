Flash....!!!!!

EKONOMİ - Yurt içi üretici fiyatları Şubat'ta yüzde 2.68 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 13.71
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EKONOMİ - Yurt içi üretici fiyatları Şubat'ta yüzde 2.68 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 13.71
05 Mart 2018 Pazartesi 10:01
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