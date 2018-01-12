Flash....!!!!!

EKONOMİ - Ödemeler dengesi Kasım'da 4.2 milyar dolar; yıllık cari işlemler açığı 43 milyar 752 milyon dolar
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EKONOMİ - Ödemeler dengesi Kasım'da 4.2 milyar dolar; yıllık cari işlemler açığı 43 milyar 752 milyon dolar
12 Ocak 2018 Cuma 10:01
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