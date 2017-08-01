Flash....!!!!!!

EKONOMİ - MB Başkanı Murat Çetinkaya: Gıda enflasyonunun 2017'de yüzde 10.0, 2018'de yüzde 8.0 olacağını öngörüyoruz
EKONOMİ - MB Başkanı Murat Çetinkaya: Gıda enflasyonunun 2017'de yüzde 10.0, 2018'de yüzde 8.0 olacağını öngörüyoruz
EKONOMİ - MB Başkanı Murat Çetinkaya: Gıda enflasyonunun 2017'de yüzde 10.0, 2018'de yüzde 8.0 olacağını öngörüyoruz
01 Ağustos 2017 Salı 10:50
EKONOMİ - MB Başkanı Murat Çetinkaya: Gıda enflasyonunun 2017'de yüzde 10.0, 2018'de yüzde 8.0 olacağını öngörüyoruz
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