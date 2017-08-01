Flash....!!!!!!

EKONOMİ - Merkez Bankası 2017 yılı enflasyon öngörüsünü yüzde 8.5'ten yüzde 8.7'ye yükseltti; yüzde 6.4 olan 2018 enflasyon öngörüsünü değiştirmedi
EKONOMİ - Merkez Bankası 2017 yılı enflasyon öngörüsünü yüzde 8.5'ten yüzde 8.7'ye yükseltti; yüzde 6.4 olan 2018 enflasyon öngörüsünü değiştirmedi
01 Ağustos 2017 Salı 10:49
EKONOMİ - Merkez Bankası 2017 yılı enflasyon öngörüsünü yüzde 8.5'ten yüzde 8.7'ye yükseltti; yüzde 6.4 olan 2018 enflasyon öngörüsünü değiştirmedi
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