Flash....!!!!!!

EKONOMİ - MB Başkanı Murat Çetinkaya: Enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasında sıkılaştırmayı sürdüreceğiz
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EKONOMİ - MB Başkanı Murat Çetinkaya: Enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasında sıkılaştırmayı sürdüreceğiz
01 Ağustos 2017 Salı 10:40
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