EKONOMİ - Euro Bölgesi perakende satışlar Mart’ta aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 0.8 arttı
Flash!!! Euro Bölgesi perakende satışlar 0.8 arttı
EKONOMİ - Euro Bölgesi perakende satışlar Mart’ta aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 0.8 arttı
04 Mayıs 2018 Cuma 12:04
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