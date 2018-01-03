Flash....!!!!! 2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92

Türkiye genelinde tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 0.69 arttı ve 2017 yılı enflasyonu, bir önceki yılın yüzde 8.53'lük enflasyonuna göre 3.39 puan artışla yüzde 11.92 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, on iki aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon da 11.14 düzeyine yükseldi.



TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları da Aralık ayında yüzde 1.37 arttı ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 15.47'yi buldu. Üretici fiyatlarında on iki aylık ortalamalara göre yıllık artış da yüzde 15.82'e çıktı.



Tüketici fiyat endeksinde en yüksek aylık artış yüzde 1.69 artış ile ulaştırma grubunda görülürken, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.52, ev eşyasında yüzde 1.18, konutta yüzde 0.77 ve lokanta ve otellerde yüzde 0.47 artış görüldü. Buna karşılık giyim ve ayakkabı yüzde 2.39, haberleşme yüzde 0.17 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.01 düşüş gözlemlendi.



Tüketici Fiyat Endeksinde yıllık bazda en yüksek artış görülen ana harcama grupları ise, yüzde 13.79 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 12.77 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 12.74 ile ev eşyası ve yüzde 11.90 ile sağlık olarak gerçekleşti.

Üretici fiyatları kapsamında, sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1.91 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 1.34 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 1.67 artış ve su sektöründe yüzde 0.27 artış olarak gerçekleşti.



Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 15.32 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 3,29 ile ana metaller ve yüzde 2.72 ile motorlu kara taşıtları, treyler ve yarı treylerde gerçekleşti.



Buna karşılık cevherleri yüzde 1.58, giyim eşyası yüzde 0.33 ve kömür ve linyit yüzde 0.07 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.



Ana sanayi grupları sınıflamasına göre Eylül ayında aylık ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.