Fiyatlar en çok alkollü içecekler ve tütünde arttı

İstanbul, 3 Mart () – İki haneye çıkan yıllık enflasyon kapsamında en çok artış gösteren ürünler alkollü içecekler ve tütün olurken giyim ve ayakkabı en fazla düşüş gösteren ürünleri oluşturdu.

TÜİK’in enflasyon hesaplarında alkollü içecekler ve tütün, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.72 ile en fazla fiyatları artan ürün grubunu oluşturdu.

Bunu ulaştırma yüzde 17.96, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12.82, sağlık yüzde 12.53, eğitim yüzde 9.33 ile izledi.

Sıralamada 6 ile 10 basamağa kadar artış gösteren ürün grupları; yüzde 8.72 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 8.66 ile lokanta ve oteller, yüzde 7.42 ile konut, yüzde 7.32 ile eğlence ve kültür, yüzde 6.77 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 4.93 ile ev eşyası oldu.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3.35 ile giyim ve ayakkabı

Enflasyon sepetinde dikkat çeken bir unsur, yıllık bazda 9 en yüksek ana mal grubunu oluşturan giyim ve ayakkabı, aylık bazda yüzde 3.35 ile en çok düşüş gösteren ürün oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Şubat ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,67 ile ev eşyası oldu.

Aylık en yüksek artış yüzde 1,34 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)’de oldu.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 4,44 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 12,24 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 9,44 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.

TÜİK enflasyon sepetinde kapsanan 414 maddeden; 40 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 270 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 104 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. (Tablo)