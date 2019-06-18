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Fiyatı düşen domatese 'taban fiyat' teklifi

ANTALYA Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vural Şahin, toptancı hallerinde 1 liranın altında işlem gören domatese yönelik taban fiyat uygulaması getirilmesi teklifinde bulundu. Antalya'da kışın yüksek fiyattan satılmasıyla ülke gündeminden...

Fiyatı düşen domatese 'taban fiyat' teklifi
ANTALYA Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vural Şahin, toptancı hallerinde 1 liranın altında işlem gören domatese yönelik taban fiyat uygulaması getirilmesi teklifinde bulundu.
Antalya'da kışın yüksek fiyattan satılmasıyla ülke gündeminden düşmeyen domates, yazın fiyatının düşmesiyle üreticisini üzdü. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vural Şahin, Antalya merkez ve ilçelerindeki toptancı hallerinde 1 liranın altında işlem gören, son günlerde satılmadığı gerekçesiyle salça olarak değerlendirilen domatese yönelik yeni bir teklifte bulundu. Antalya'da domatesin güzlük, baharlık ve tek ekimlik diye 3 farklı zamanda ekiminin yapıldığını belirten Şahin, çeşitlilik açısından da domateste artış yaşandığını söyledi. Ocak, şubat, mart aylarında yaptıkları hesaplamalarda domatesin kilo maliyetinin çiftçiye 1 lira 80 kuruş olduğunu dile getiren Şahin, domatesin geçen kış seçim dönemiyle sıklıkla gündeme geldiğini aktardı. Şahin, "Bu dikim zamanı ve ürünün piyasadaki varlığıyla alakalı. Güzlük dikim yapan iyi fiyata sattı. Şimdi her yer domates, yaylalarda da çok arttı. Domates de dahil bütün sebzelerde taban fiyat uygulaması yapılmalı. Maliyetlerin ortalaması alınsın. İki dönemde de eken kazansın. Devletin kurumları bölgesel periyodik dikim alanları ve neler dikilebileceğine dair planlama yapmalı" diye konuştu.
'BİZİ ZORA SOKACAK'
Vural Şahin, Türki Cumhuriyetleri'nde tarım alanlarının artması, modern büyük seraların yapılması nedeniyle Türkiye'nin sebze ihracatındaki önemli pazarı Rusya'ya yönelik ihracatının düşmesinin söz konusu olduğunu söyledi. Şahin, "Yakın zamanda tek ihracat yaptığımız Rusya'da pazarın dağılmasından dolayı kazanan da kazanamayacak. Biz Türki Cumhuriyetlere tarımı ve teknolojiyi öğreten ülkeyiz. Bu ileride bizi zora sokacak. Tarım alanlarını aktif hale getirmemiz lazım. Genç çiftçilere tarımı özendirmemiz lazım. Alternatif pazarlar yaratmamız lazım" dedi.

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