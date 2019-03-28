Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...

Fitch’e AB kurallarını ihlal gerekçesiyle 5.1 milyon euro ceza

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Mart () – ABD merkezli kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings Inc’nin Birleşik Krallık, Fransa ve İspanya’daki alt kuruluşları, Avrupa Birliği’nin (AB) çıkar çatışması kurallarını ihlal ettikleri...

Fitch’e AB kurallarını ihlal gerekçesiyle 5.1 milyon euro ceza

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Mart () – ABD merkezli kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings Inc’nin Birleşik Krallık, Fransa ve İspanya’daki alt kuruluşları, Avrupa Birliği’nin (AB) çıkar çatışması kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 5.13 milyon euro (5.78 milyon dolar) ceza ödeyecek. 
Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Kurumu’nun (ESMA) yaptığı açıklamaya göre, 3.19 milyon euro olmak üzere cezanın en büyük kısmı söz konusu AB kurallarını 2013-2015 yılları arasında “umarsızca” ihlal eden Birleşik Krallık’a verilirken, ESMA Fitch’in derecelendirdiği üç şirketin yönetim kurulunda bulunarak "çıkar çatışmasına neden olan" Fitch hissedarının ismini vermedi. 
ESMA açıklaması ayrıca, ceza miktarına karar verilirken, Fitch’in gelecekte benzer ihlallerin yapılmaması için aldığı önlemlerin de göz önünde bulundurulduğunu belirtti. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328