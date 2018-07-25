Fitch: Sendikasyon kredilerinde LIBOR 2021’de sonlanabilir

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Temmuz () – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2021 itibariyle sendikasyon kredilerinde LIBOR’un (Londra bankalararası faiz oranı) muhtemelen kullanılmayacağını öngörüyor.

Fitch'ten konuya ilişkin açıklamada şöyle:

"LIBOR'da değişiklik olmadığı takdirde, 4 trilyon dolar değerinde LIBOR'a tabi sendikasyon kredisi farklı bir faiz oranıyla tekrar fiyatlanacak.

"Yeni faiz oranlarına itiraz etmek isteyen bankalar/kreditör kurumlar genelde olduğu gibi, itiraz hakkı için belirli bir süre veriliyor.

"Eğer itiraz olmazsa bankalar belirlenen yeni orana rıza göstermiş sayılacak.

"Bazı durumlarda, bankaların ek danışma hakları olabilir ve taraflar pazarlıklara katılabilir.

"Eğer bir itiraz bildirilmezse, borç verenler yeni oranları kabul etmiş sayılacaklar.

"LIBOR’un yerine muhtemelen Teminatlı Gecelik Borçlanma Oranı (SOFR - Secured Overnight Financing Rate) kullanılacak.

"New York Fed tarihi verilere göre SOFR güvenli doğası gereği LIBOR’dan 75 baz puan daha aşağıda olabilir.”

