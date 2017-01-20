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Fitch, PPK öncesi dolar 3.82, euro 4.08 liranın üzerinde
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Fitch, PPK öncesi dolar 3.82, euro 4.08 liranın üzerinde

Dolar ve euro, politik gerginliklerin yanında, kredi derecelendirme şirketi Fitch'in not kararı ve Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun da faiz kararını açıklayacağı hafta öncesinde diğer gelişmekte olan ülke...

Fitch, PPK öncesi dolar 3.82, euro 4.08 liranın üzerinde

Dolar ve euro, politik gerginliklerin yanında, kredi derecelendirme şirketi Fitch'in not kararı ve Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun da faiz kararını açıklayacağı hafta öncesinde diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden "negatif ayrışan" lira karşısında yüksek düzeylerini koruyor.

Fitch'in resmi Twitter hesabı üzerinden, "Türkiye'de politik risklerin ekonomik performansı ve bankaların aktif kalitesini zayıflatabileceği" uyarısı yapmasının ardından yükselen dolar, ABD'de Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturacağı haftanın son gününe 3.82 liranın, euro da 4.08 liranın üzerinde başladı.

Dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 8'in üzerinde gerileyen lira, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en kötü performansı gösteren para birimi olmayı sürdürüyor.

 

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