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Fitch: Politik riskler ekonomik performansı ve bankaların aktif kalitesini zayıflatabilir

İstanbul, 19 Ocak () - Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirmeyi bir hafta sonra yapması beklenen uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch, Türkiye'de "politik risklerin ekonomik performansı ve bankaların aktif kalitesini zayıflatabileceği"...

Fitch: Politik riskler ekonomik performansı ve bankaların aktif kalitesini zayıflatabilir

İstanbul, 19 Ocak () - Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirmeyi bir hafta sonra yapması beklenen uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch, Türkiye'de "politik risklerin ekonomik performansı ve bankaların aktif kalitesini zayıflatabileceği" uyarısı yaptı. Fıtch'in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan yorumlarda, "Türk bankaları yabancı fonlamaya yüksek düzeyde bağımlı. Politik riskler ekonomik performansı ve bankaların aktif kalitesini zayıflatabilir" diye uyaran Fitch, şu değerlendirmeyi yaptı: "BBB kredi notu ve negatif görünümle değerlendirilen Türkiye'de mevduatlar sabit, el koyulan şirketler nedeniyle maruz kalınan kredi riski minimal düzeyde, yurtdışından fonlamaya erişim korunuyor. Türkiye, Güney Afrika, Brezilya, Suudi Arabistan, Kolombiya ülkelerindeki negatif görünümler bankalar üzerindeki aşağı yönlü risklere katkıda bulunuyor." Fitch'in Türkiye'nin kredi notuna ilişkin kararını 27 Ocak'ta açıklaması bekleniyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bugün Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu toplantısında yaptığı konuşmada, Fitch ile son bir ay içinde iki kez görüştüğünü söyleyip, şu bilgileri verdi:

"Zor bir dönemden geçtik maalesef bu zorluklar uluslararası değerlendirme kuruluşlarının değerlendirmelerine yansıdı. Türkiye'yi yatırımlar için tekrar güçlü bir cazibe merkezine dönüştürmeliyiz bunu başarırsak rating kuruluşları Türkiye'nin notunu tekrar artırır. Bizim dönemimizde kredi notları hızlı şekilde artmıştır, zorlukları aşınca yeni dönemi yansıtan patikaya yine girmiş olacağız."

 

 

(Fotoğraflı)

 

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