Fitch öncesi dolar ve euro tarihi rekor düzeylere yaklaştı

İstanbul, 27 Ocak () - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch'in Türkiye'nin kredi notuna ilişkin kararını açıklamasının beklendiği haftanın son günü dolar ve euro tarihi rekor düzeylere yaklaştı.
Günün ilk işlemlerinde dolar 3.9040 lira ile 3.94 liralık rekoruna, euro da 4.1646 lira ile 4.17 liralık tarihi rekor düzeylerine yaklaştılar.
İstanbul, 27 Ocak () - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch'in Türkiye'nin kredi notuna ilişkin kararını açıklamasının beklendiği haftanın son günü dolar ve euro tarihi rekor düzeylere yaklaştı.