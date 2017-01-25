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Fitch: Kredi notlarının görünümü geçen yıla göre daha zayıf

İstanbul, 25 Ocak () - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch, küresel olarak kredi notları görünümünün geçen yıla göre daha zayıf bir görünüm sergilediği uyarısında bulundu. Türkiye'nin kredi notuna ilişkin kararını 27...

Fitch: Kredi notlarının görünümü geçen yıla göre daha zayıf

İstanbul, 25 Ocak () - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch, küresel olarak kredi notları görünümünün geçen yıla göre daha zayıf bir görünüm sergilediği uyarısında bulundu.
Türkiye'nin kredi notuna ilişkin kararını 27 Ocak'ta açıklaması beklenen Fitch'in "Küresel Kredi Görünümü" raporu açıklandı.
Fitch raporunda, "ABD'de yatırımlarda toparlanma, gelişmiş piyasaların mali politikalarındaki genişleme, Brezilya ve Rusya'da resesyonların sona ermesiyle kğresel büyümenin yüzde 2.9 olmasını öngörüyoruz" denildi.
Fitch geçen hafta resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'de politik risklerin ekonomik performansı ve bankaların aktif kalitesini zayıflatabileceği" uyarısı yapmıştı.
Twitter üzerinden, "Türk bankaları yabancı fonlamaya yüksek düzeyde bağımlı. Politik riskler ekonomik performansı ve bankaların aktif kalitesini zayıflatabilir" diye uyaran Fitch, şu değerlendirmeyi yaptı:
"BBB kredi notu ve negatif görünümle değerlendirilen Türkiye'de mevduatlar sabit, el koyulan şirketler nedeniyle maruz kalınan kredi riski minimal düzeyde, yurtdışından fonlamaya erişim korunuyor. Türkiye, Güney Afrika, Brezilya, Suudi Arabistan, Kolombiya ülkelerindeki negatif görünümler bankalar üzerindeki aşağı yönlü risklere katkıda bulunuyor."

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