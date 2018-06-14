Fitch: Jeopolitik gerilimler ve talep petrol fiyatlarını yüksek tutacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Haziran () – Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, Suudi Arabistan'da devam eden geopolitik gerilimler ve talep sebebiyle petrol fiyatlarının 2018 sonuna kadar yüksek kalacağını açıkladı.

Fitch, Suudi Arabistan ve Rusya’nın yakın bir zamanda üretimi arttıracakları açıklamalarına rağmen fiyatların yüksek seyirde devam edeceğini belirtirken, üreticilerin tam periyodlarının uzun vadede petrol fiyatlarını düşürebileceğini ve 2020’ye kadar varil başı 60 doların altına kadar olmak üzere fiyatlarda düşüş olacağını vurguladı.

Kurum, 2018 ve 2019 yılı için Brent ve Batı Teksas Hafif Petrolü için öngörülen fiyat tahminlerini güncellediklerini belirtirken, konuya ilişkin açıklamada şöyle yazıldı: “Brent petrolün 2018 yılnda varil başına 70 dolarda, 2019 yılında da 65 dolarda dengeleneceğini öngörüyoruz.”

