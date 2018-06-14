Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı öldürdü
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı...
Akşener'in mitinginde gerginlik
'TİKA'yı kapatacağım' demedim.
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav...

Fitch: Jeopolitik gerilimler ve talep petrol fiyatlarını yüksek tutacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Haziran () – Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, Suudi Arabistan'da devam eden geopolitik gerilimler ve talep sebebiyle petrol fiyatlarının 2018 sonuna kadar yüksek kalacağını açıkladı. Fitch,...

Fitch: Jeopolitik gerilimler ve talep petrol fiyatlarını yüksek tutacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Haziran () – Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, Suudi Arabistan'da devam eden geopolitik gerilimler ve talep sebebiyle petrol fiyatlarının 2018 sonuna kadar yüksek kalacağını açıkladı.
Fitch, Suudi Arabistan ve Rusya’nın yakın bir zamanda üretimi arttıracakları açıklamalarına rağmen fiyatların yüksek seyirde devam edeceğini belirtirken, üreticilerin tam periyodlarının uzun vadede petrol fiyatlarını düşürebileceğini ve 2020’ye kadar varil başı 60 doların altına kadar olmak üzere fiyatlarda düşüş olacağını vurguladı.
Kurum, 2018 ve 2019 yılı için Brent ve Batı Teksas Hafif Petrolü için öngörülen fiyat tahminlerini güncellediklerini belirtirken, konuya ilişkin açıklamada şöyle yazıldı: “Brent petrolün 2018 yılnda varil başına 70 dolarda, 2019 yılında da 65 dolarda dengeleneceğini öngörüyoruz.”
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325