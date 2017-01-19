Fitch'in Twitter üzerinden açıklamaları dövizi tetikledi

İstanbul, 19 Ocak () - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch'in resmi Twitter hesabı üzerinden, "Türkiye'de politik risklerin ekonomik performansı ve bankaların aktif kalitesini zayıflatabileceği" uyarısı yapmasının ardından dövizde yükseliş hız kazandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in faiz artışlarının beklentilerden daha hızlı yapılması gerektiğini belirten konuşmasının ardından güne 3.80 liradan başlayan dolar Fitch sonrası 3.84 liraya, sabah 4.05 lirayı aşan euro da 4.08 liraya kadar tırmandı.

Twitter üzerinden, "Türk bankaları yabancı fonlamaya yüksek düzeyde bağımlı. Politik riskler ekonomik performansı ve bankaların aktif kalitesini zayıflatabilir" diye uyaran Fitch, şu değerlendirmeyi yaptı:

"BBB kredi notu ve negatif görünümle değerlendirilen Türkiye'de mevduatlar sabit, el koyulan şirketler nedeniyle maruz kalınan kredi riski minimal düzeyde, yurtdışından fonlamaya erişim korunuyor. Türkiye, Güney Afrika, Brezilya, Suudi Arabistan, Kolombiya ülkelerindeki negatif görünümler bankalar üzerindeki aşağı yönlü risklere katkıda bulunuyor."