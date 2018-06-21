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Fitch: Elektrikli araçta artış kobalt ve lityum talebini arttıracak

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Haziran () – ABD merkezli uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch, elektrikli ve hibrid araçlarda kullanılan bataryaların yaygınlaşmasının kobalt ve lityuma olan talebi arttıracağına dikkat çekti. Fitch’in...

Fitch: Elektrikli araçta artış kobalt ve lityum talebini arttıracak

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Haziran () – ABD merkezli uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch, elektrikli ve hibrid araçlarda kullanılan bataryaların yaygınlaşmasının kobalt ve lityuma olan talebi arttıracağına dikkat çekti.
Fitch’in madencilik ve metal piyasaları analiz ve danışmanlık şirketi CRU ile ortak yayınlanan basın bülteninde, olası talebe rağmen CRU’nun, küresel olarak kobalt yoğunluğu fazla olan batarya kullanımının azalması beklentisiyle, 2025 yılına kadar piyasanın beklentilerine rağmen kobalta olan talebin daha az olacağını öngördüğü belirtildi.
Raporda CRU’nun batarya materyallerine ilişkin öngörüsünün hibrid ve elektrikli araç kullanımının 2017 and 2030 yılları arasındaki yüzde 22 ile yüzde 24 arasında oluşacak artış beklentisine dayandığı vurgulandı.
Beklentinin çoğunluklu olarak Çin’deki elektrikli araç kullanımıyla arttığı ve 2040 yılına kadar iç yakımlı motor kullanımını sonlandırmayı hedefleyen Bileşik Krallık ve Fransa gibi ülkelerle de desteklendiği belirtildi.
CRU’nun temel durum analizine göre “elektrkli araç kullanımı yaygınlaşmasının 2017 ile 2025 yılları arasında kobalta olan talebi yüzde 50 arttıracağı” öngörüldü.

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