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Fitch: Amazon’un yeni genel merkezi uzun vadeli kredi etkisini hissedebilir

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs () - Fitch Ratings, Amazon'un ikinci genel merkezinin (HQ2) konumunun yerel yönetim derecelendirmeleri veya nihai kazananın etrafında konut piyasası üzerinde yakın bir etkiye sahip olmayacağını belirtti. Fitch'den...

Fitch: Amazon’un yeni genel merkezi uzun vadeli kredi etkisini hissedebilir

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs () - Fitch Ratings, Amazon'un ikinci genel merkezinin (HQ2) konumunun yerel yönetim derecelendirmeleri veya nihai kazananın etrafında konut piyasası üzerinde yakın bir etkiye sahip olmayacağını belirtti.
Fitch'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
“HQ2 tarafından getirilen işler, yalnızca mal varlıklarını, satışlarını ve gelir vergisini yakalayabilen yerel yönetimleri etkileyecektir. Bölgelerin kazanacağı öngörülen 50 bin iş, 10 milyonu aşan bir işgücüne sahip New York-Newark-Jersey City büyükşehir istatistik bölgesinin, işgücünün yüzde 7.4'üne olan etkisinden çok daha az etkilenecek.
“Artan konut ihtiyacını karşılamak için yeterli kaynak olduğundan, yerel konut piyasalarında bir değişiklik öngörmüyoruz. Bölgeler için ortalama konut fiyatları endeksi ilk çeyrek 2017 ile ilk çeyrek 2018 arasında yüzde 5.9 artmıştır. Bu dönemde kiralar daha yavaş büyümüştür”.

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