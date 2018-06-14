Fitch: ABD’deki sağlık harcamaları bütçe baskısını arttırabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Haziran () – Uluslararası kredi derecelendirme kurumu Fitch Ratings, ABD’deki artan sağlık ve emeklilik maliyetleri oranlarının ABD eyalet ve yerel bütçe baskısının arttıracağını duyurdu.

Fitch’in konuya ilişkin yayınlanan raporunda, sağlık ve emeklilik ödemelerine ayrılan eyalet ve yerel bütçelerinin, 2025 yılına kadar 800 baz puan artacağı vurgulanırken, “düşük puanlı eyaletlerin ce yerel yönetimlerin daha düşük finansal esnekliği olduğu” ve bu sebeple bütçeleirnin söz konusu baskılara daha açık olduğu belirtildi.

Fitch’in geliştirdiği ve ABD’nin kümeleşmiş eyalet ve yerel bütçelere ilişkin hazırladığı 10 yıllık analiz senaryosunda 2025’e kadar artan sağlık ve emeklilik harcamalarının, eğitim, ulaşım, halk güvenliği ve çevre programları harcamalarında düşüşe sebep olacağı gözlemlendi.

