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Fitch: ABD ve Kuzey Kore görüşmeleri “gerilime” yol açabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Mart () – Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, ABD ve Kuzey Kore arasındaki görüşmelerin “ileri bir gerilime” yol açabileceği ve iki ülke ilişkilerinin daha da bozulmasının “anlaşmazlığı...

Fitch: ABD ve Kuzey Kore görüşmeleri “gerilime” yol açabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Mart () – Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, ABD ve Kuzey Kore arasındaki görüşmelerin “ileri bir gerilime” yol açabileceği ve iki ülke ilişkilerinin daha da bozulmasının “anlaşmazlığı tetikleyebileceği” uyarısı yaptı.
Fitch açıklamasında, Pyongyang yönetiminin ABD ile “nükleer silahsızlaşmanın kapsamı” konusunda anlaşmazlığa düştüğüne ve söz konusu durumun “ilişkilerin normalleşmesindeki” ana engel olduğuna dikkat çekildi.  
Fitch, söz konusu diplomatik girişimin “uzun süreli ve belirsiz olabileceğini” belirtirken, görüşmelerin çalışma düzeyinde devam edeceğini öngördü. “Yarımadadaki mevcut gerilimlerdeki olası yapısal bozulmaların engellenmesi için” ekonomik işbirliğinin önemine dikkat çekilen Fitch raporunda iki ülkenin ilerleme göstermesi için hala bir şans olduğunun altı çizildi. Bunu yanında Fitch, Kuzey Kore’nin daha önce de “boş vaatlerde” bulunduğunu hatırlattı.
Söz konusu görüşmelerin yanında Fitch, Güney Kore’nin bölgedeki gerilimlerden hafif etkilendiği ve ABD ve Çin arasındaki gerilimlerin de etkisiyle dış talepte düşüş gördüğünü belirtti. Güney Kore ekonomisi 2018’de son altı yılın en düşük düzeyi olan yüzde 2.7’ye inmiş, işsizlik de yüzde 4.4’e yükselmişti.

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