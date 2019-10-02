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Fitch: ABD'de banka dışı finans kurulaşlar kırılganlaşabilir
Fitch Ratings, ABD'de para piyasalarında son dönemde görülen oynaklığın fonlama maliyetlerinde uzun süreli bir artışa yol açması halinde en çok banka dışı finans kuruluşlarının risklerle karşı karşıya kalacaklarını savundu. Fitch,...
EKONOMİ 02.10.2019, 08:22
Fitch Ratings, ABD'de para piyasalarında son dönemde görülen oynaklığın fonlama maliyetlerinde uzun süreli bir artışa yol açması halinde en çok banka dışı finans kuruluşlarının risklerle karşı karşıya kalacaklarını savundu.
Fitch, fonlama maliyetlerinde uzun süreli bir artışın hedge fonlar, mortagage yatırım yönetimi şirketleri, küçük aracı kurumlar ve diğer banka dışı finans kurulaşlarını kırılgan hale getireceğini vurguladı.
Fed, repo piyasasında daha fazla bozulmadan kaçınmak için uzun vadeli çözümleri değerlendiriyor. Çözümler arasında bir repo kolaylığı başlatılması ve bilançonun büyütülmesi var.
Fitch, fonlama maliyetlerinde uzun süreli bir artışın hedge fonlar, mortagage yatırım yönetimi şirketleri, küçük aracı kurumlar ve diğer banka dışı finans kurulaşlarını kırılgan hale getireceğini vurguladı.
Fed, repo piyasasında daha fazla bozulmadan kaçınmak için uzun vadeli çözümleri değerlendiriyor. Çözümler arasında bir repo kolaylığı başlatılması ve bilançonun büyütülmesi var.
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