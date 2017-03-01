“Fıstığımız Bol Olsun” projesinde yaşlı fıstık ağaçları korunacak

Gaziantep, 1 Mart () - TEMA Vakfı, Nestlé Damak iş birliği ile uyguladığı Fıstığımız Bol Olsun projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda Gaziantep’te 12 adet Antep fıstığı “anıt ağaç” adayı tespit etti. TEMA Vakfı, ağaçların “anıt ağaç” statüsüne alınması için Gaziantep Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yaptı. Tema’dan yapılan açıklamaya göre, yaşları 400 ile 800 arasında değişen Antep fıstığı ağaçları, aynı zamanda bölgenin tarihine ve kültürüne tanıklık etme özelliği taşıyor. Binlerce yıldır Antep fıstığı üretimi yapılan bölgede hem kültürün hem de gen kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında çok yaşlı Antep fıstığı ağaçlarının özel bir önemi bulunuyor. TEMA Vakfı uzmanları tarafından “anıt ağaç” adaylarını belirlemek üzere çok sayıda Antep fıstığı ağacında ölçüm ve gözlem yapıldı. Gaziantep’in Yavuzeli ilçesine bağlı Keşrobası köyünde yedi, Göbek köyünde dört ve Nizip ilçesine bağlı Tosunlu köyünde bir adet olmak üzere toplam 12 ağacın “anıt ağaç” adayı olabileceği belirlendi. Çevre, çap, boy, tepe çapı, dallık, kovukluk, çürüklük, sürgün yoğunluğu, yaş gibi kriterler göz önünde bulundurularak ölçümler ve değerlendirmeler yapıldı. Ağaçların bulunduğu yerlerin koordinatları tespit edilip fotoğraflandı. Elde edilen bilgiler, ağaçların envanter karnelerine işlenerek “anıt ağaç” başvurusu yapıldı. Amaç: Ortak değer yaratmak Bölgedeki kırsal kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlayan ve ilk etabında yüzde 49 verim artışı sağlanan proje, bölgedeki çiftçilerin hayatına olumlu getiriler sunmaya devam ediyor. Bahçelerde verim artışı sağlayan uygulamaları benimsemeleri için üreticilere eğitimler düzenlenen projede ayrıca 174 bahçe sahibine danışmanlık hizmeti veriliyor. Türkiye’de 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Nestlé’nin “Ortak Değer Yaratmak” yaklaşımı doğrultusunda TEMA Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiği “Fıstığımız Bol Olsun” projesi 2011 yılından bu yana uygulanıyor. Proje, Antep fıstığının sürdürülebilir üretimini, kalite ve verimliliğini artırmayı ve bölgedeki kırsal kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor. 3 + 5 yıl olarak planlanan projede, Antep fıstığı bahçelerinde yürütülen çalışmaların yanı sıra Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle Antep fıstığında aşılama ve budama kursları düzenlendi. Kursları başarı ile bitiren 118 katılımcı sertifikalarını aldı.