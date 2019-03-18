Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı coşkusu
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı...
Ekrem İmamoğlu: Terörün dili, dini ve ırkı olmaz
İmamoğlu Zellanda şehitlerine Eyüpsultan'da mevlid...
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı

FIS Worldpay’i 43 milyar dolara satın alacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Mart () – ABD merkezli finansal hizmet şirketi Fidelity National Information Services Inc. (FIS), Ohio merkezli ödeme işlemcisi Worldpay Inc’yi 43 milyar dolara satın alacak. Anlaşmaya göre, satın alımdan sonra...

FIS Worldpay’i 43 milyar dolara satın alacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Mart () – ABD merkezli finansal hizmet şirketi Fidelity National Information Services Inc. (FIS), Ohio merkezli ödeme işlemcisi Worldpay Inc’yi 43 milyar dolara satın alacak.
Anlaşmaya göre, satın alımdan sonra oluşacak şirket hisselerinin yüzde 53’üne FIS hissedarları, yüzde 47’sine de WorldPay hissedarları sahip olacak. Ayrıca, FIS’in Worldpay’in toplam borcunu finanse edeceği ve anlaşma sonuna Worldpay hissedarlarının sahip oldukları hisse başına 11 dolar ve 0.9287 FIS hissesine sahip olacağı belirtildi.
Söz konusu anlaşmanın ardından oluşacak şirketin yönetim kurulunda FIS’ten yedi kişinin, Worldpay’den de beş kişinin yer alacağı duyurulurken, konuyla ilgili yapılan açıklamada FIS Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gary Norcross’un yeni şirkette de görevine devam edeceği ve Worldpay Yönetim Kurulu ve CEO’su Charles Drucker’ın da Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı olacağı vurgulandı.
Anlaşmanın 2019’un ikinci yarısında tamamlanması öngörülüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328