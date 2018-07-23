"Firmaların aşırı gerilim nedeniyle tazminat yükümlülüğü yok"

İSTANBUL, () - YURTTAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre projede aşırı gerilim sönümleyici kullanılmasının zorunlu olduğunu söyledi. Yurttaş, "Bu zorunluluk dağıtım şirketlerinin tazminat yükümlülüğünü ortadan kaldırdı" dedi.

3 Aralık 2003 tarihli 25305 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre projede aşırı gerilim sönümleyici kullanılması zorunlu oldu. Yurttaş, "Söz konusu yönetmeliğin yapılış amacından görüleceği üzere birçok ev ve işyerindeki binlerce elektrikle çalışan sistem, cihaz, makine ve teçhizat şebeke kaynaklı arıza yaşayabilmekte ve kullanıcı zarar görebilmektedir. Elektrik kullanıcıları böylesi zararlar karşısına koruma altına alınmıştır. Bu zorunluluk dağıtım şirketinin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaktadır. Çünkü aşırı gerilim sönümleyici bulunmayan ev ya da iş yerinde elektrik kaynaklı hasarlar kaçınılmazdır" diye konuştu.

"HATALAR YETKİSİZ KİŞİLERDEN KAYNAKLANIYOR"

Yetkisiz birçok kişinin elektrik sistemlerine müdahalesinden kaynaklı hataların oluşabildiğini dile getiren Yurttaş, "Buna bağlı olarak bazı durumlarda haklı olarak dağıtım şirketleri zararı tazmin etmeyebilmekte ve konu mahkemelere intikal ederek maddi anlamda birçok zarar oluşabilmektedir. Bu anlamda dağıtım şirketleri ile Trimbox arasında yapılan görüşmeler, testler ve uygulamalar neticesinde Trimbox'ın yaşanabilecek ve özellikle elektrik gidip gelmesi, yıldırım ve trafo patlaması dahil bu ve benzeri hasarları ortadan kaldırdığı görülmüş, Dağıtım Şirketleri tarafından bu durum Enerji Bakanlığı'na resmi yazı ile bildirilmiştir" ifadelerini kullandı.

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