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FinTek Çalışma Grubu kuruldu

Ayşegül Acar / İstanbul, 9 Temmuz () - Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yetkilileri, Finansal Teknolojiler Daimi Alt Çalışma Grubu (FinTek)...

FinTek Çalışma Grubu kuruldu

Ayşegül Acar / İstanbul, 9 Temmuz () - Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yetkilileri, Finansal Teknolojiler Daimi Alt Çalışma Grubu (FinTek) kurdu.
Sistemik Risk Değerlendirme Grubu altında Finansal Teknolojiler Daimi Alt Çalışma Grubu (FinTek Çalışma Grubu) kuruluşunu değerlendiren Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED) Başkanı Burhan Eliaçık, "FinTek Çalışma Grubu, Türkiye'deki fintek ekosisteminin geleceği açısından son derece kıymetli bir adım" dedi ve ekledi:
"ÖDED olarak bu ihtiyacı ve sektörün beklentisini kendisiyle paylaştığımız, çalışma grubunun kurulmasında desteklerini esirgemeyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Murat Çetinkaya'ya teşekkür ediyoruz.
"Ayrıca, FinTek Çalışma Grubu'na katılım sağlayan diğer kurumların yöneticilerine teşekkürü de bir borç biliyoruz.
"Temsil ettiğimiz sektör adına FinTek Çalışma Grubu ile yürüteceğimiz çalışmaların, bizler için hayati önem taşıyan kamu koordinasyonu, kurumsal farkındalık ve güncel düzenlemeler gibi ihtiyaçların karşılanması alanlarında sonsuz katkılar sağlayacağından eminiz."
FinTek Çalışma Grubu, finansal teknoloji sektörünün gelişmesi için gerekli olan ekosistem bileşenlerinin ve ihtiyaçların belirlenmesinin yanı sıra, Türkiye'nin finans alanındaki birikim ve potansiyelini harekete geçirici, dünyada finansal teknoloji alanında söz sahibi ülkeler arasına girebilecek çalışmalar yapmayı amaçlıyor.

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